Per Romina Power i social rappresentano un modo per stabilire una comunicazione sana con la sua fanbase. E quanto accade in questo post lo dimostra.

L’estate e le mattinate da trascorrere in spiaggia sotto all’ombrellone rappresentano anche per Romina Power il momento ideale per rilassarsi con un bel libro. Se non siete intenzionati a prendere il sole e ad abbronzarvi, l’alternativa ideale è trovare riparo all’ombra e concedersi una bella lettura.

Nonostante ormai sia settembre inoltrato, il beltempo concede ancora delle belle giornate delle quali poter approfittare, se si ha del tempo libero. E Romina ne approfitta per chiedere aiuto ai suoi tanti followers che frequentano il profilo social su Instagram. La ex moglie di Al Bano scherza in un messaggio nel quale mostra una particolare foto.

Romina Power, l’interrogativo: “Quale delle due?”