Usa, l’ultima accusa grave: arrivano le prove schiaccianti

Le registrazioni rivelano che Donald Trump ha intenzionalmente “minimizzato” l’epidemia di Covid-19. il giornalista investigativo Bob Woodward ha registrato

Una Casa Bianca sulla difensiva dopo la pubblicazione di un libro su Donald Trump: la scena ormai è familiare. Nelle ultime settimane è venuto alla luce il lavoro della nipote del presidente, Mary Trump. Poi quello del suo ex avvocato incaricato del lavoro sporco, Michael Cohen, condannato al carcere per frode e violazione delle leggi elettorali. Il secondo libro del giornalista Bob Woodward dedicato alla presidenza di Donald Trump, di cui il canale CNN ha trasmesso degli estratti mercoledì 9 settembre, rientra però in un’altra categoria. Questa differenza è in parte dovuta alla personalità dell’autore, spietato memorialista delle successive amministrazioni americane, repubblicane e democratiche. Si basa anche e soprattutto sull’accesso che il giornalista ha potuto avere. Nell’arco di sei mesi, da dicembre 2019 a luglio, Bob Woodward ha parlato diciotto volte con il presidente, faccia a faccia e per telefono, e ha registrato i loro scambi con il suo assenso.

Trump, le interviste che lo condannano

Rage, il titolo del libro, non uscirà prima del 15 settembre, ma la sua promozione è già assicurata dai passaggi resi pubblici mercoledì. Sono tanto più devastanti per il presidente perché riguardano un tema, l’epidemia di Covid-19, che ha contrastato la sua campagna di rielezione privandolo di un lusinghiero record economico per poi enfatizzare i limiti della sua amministrazione. Leggi anche > Francia, vicine nuove chiusure Questi estratti mostrano che il presidente ha mentito ai suoi concittadini sulla realtà della minaccia, mentre è spesso accusato di aver ritardato l’adozione di misure che sapeva avrebbero avuto un forte impatto sull’economia del paese. Non resta che attendere l’imminente pubblicazione del libro.

