Antonella Elia rompe il silenzio su Pietro Delle Piane: “Ci siamo rivisti e…”. La show girl e il suo fidanzato si sono lasciati a Temptation Island, ecco come procedono le cose oggi

Per quanto riguarda la televisione italiana, Antonella Elia è sicuramente il personaggio di questo 2020. Ha cominciato a gennaio partecipando al Grande Fratello Vip, dov’è stata una protagonista indiscussa. Lì ha presentato il suo fidanzato, Pietro Delle Piane. I due hanno avuto qualche turbolenza durante il programma ma sono usciti più forti di prima: e sarà proprio per questo che hanno deciso di mettersi nuovamente alla prova, partecipando a Temptation Island dopo aver deciso di sposarsi.

In attesa che si accendano i riflettori sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, di cui stavolta Antonella sarà presente come opinionista, la show girl si è confessata in un’intervista al settimanale Gente. Qui ha toccato diversi argomenti. “Non è cambiato nulla rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere”. Queste sono le sue parole a riguardo. Antonella, a Temptation, ha visto il suo fidanzato baciare un’altra persona. Un episodio molto forte che l’ha portata a lasciarsi con Pietro al falò.

Dopo un mese dalla fine, i due hanno deciso di intraprendere una pausa di riflessione.