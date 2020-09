La dirigenza della Juventus, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, starebbe valutando nuovi attaccanti se non dovesse arrivare Luis Suarez.

La Juventus prosegue nelle contrattazioni per acquistare un nuovo centravanti che completi il reparto offensivo della rosa, ormai praticamente privo di Gonzalo Higuain che nelle scorse ore avrebbe firmato la rescissione. L’obiettivo numero uno rimane Luis Suarez del Barcellona, con cui i bianconeri avrebbero già un accordo di massima. Il problema per il Pistolero rimane quello legato al passaporto che, stando ai rumors, potrebbe risolversi nei prossimi giorni dopo l’esame di italiano per conseguirlo. In caso contrario, però, pare che la Juventus, oltre ai già noti Milik e Dzeko, stia valutando altri nomi per il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, spuntano nuovi nomi per l’attacco se non dovesse arrivare Suarez

Nuovi nomi sarebbero apparsi sul taccuino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici impegnato nelle trattative per portare alla corte un nuovo centravanti. La priorità di trovare una punta si è alzata ancor di più in queste ore dopo l’addio di Gonzalo Higuain che avrebbe trovato l’accordo con la dirigenza per risolvere il contratto e lasciare il club dopo tre stagioni. Una volta liberatosi l’argentino volerà negli Stati Uniti per firmare con l’Inter Miami di David Beckham, come fatto da Blaise Matuidi nei giorni scorsi.

In cima alla lista dei desideri rimane sempre, come ormai è risaputo da giorni, Luis Suarez che il Barcellona avrebbe deciso di cedere. Per chiudere la trattativa, però, al Pistolero, con cui ci sarebbe anche un’intesa di massima, serve il passaporto comunitario. Secondo alcune nuove indiscrezioni di mercato, l’esame di italiano per conseguirlo potrebbe essere svolto già in settimana a Perugia, così da velocizzare i tempi e arrivare a chiudere l’operazione prima della fine della sessione di mercato.

Nel caso, però, i tempi dovessero allungarsi e la trattativa complicarsi, la Juventus sta valutando altri attaccanti per non lasciare scoperto il vuoto lasciato dal Pipita. Oltre ai già noti Milik e Dzeko, secondo quanto riferito da Sky Sport, i dirigenti avrebbero sondato il terreno per Olivier Giroud, attaccante classe 1986 attualmente al Chelsea, che l’anno scorso era finito nel mirino dell’Inter. Oltre al francese la Juventus starebbe pensando ad un’ex: Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

I giocatori in questione sembrerebbero, però, essere più un piano B, dato che la dirigenza bianconera starebbe puntando tutto su Suarez per andare a formare un tridente formidabile insieme a Ronaldo e Dybala.

