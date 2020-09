Cristina D’Avena continua a far sognare i suoi numerosissimi fan: la cantante sta mettendo in mostra le sue curve da capogiro con scatti in costume.

Cristina D’Avena è amatissima dagli italiani. La nativa di Bologna è l’idolo di grandi e piccini, avendo cantato le sigle di cartoni animati indimenticabili come la canzone dei Puffi, ‘Kiss me Licia’, ‘Mila e Shiro’ e ‘Occhi di gatto’. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1964 è stata anche presentatrice ed era guest star nello storico ‘Bim Bum Bam’. Cristina è seguitissima anche sui social: il suo account vanta 427mila follower. La cantante ha condiviso un nuovo scatto in bikini facendo letteralmente impazzire la platea del web: nonostante l’età non più giovanissima, la D’Avena è ancora in splendida forma.

Cristina D’Avena superlativa in bikini: che curve!!