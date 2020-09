Eva Henger, la pubblicità in perizoma, spettacolo vietato ai minori – FOTO

La foto in costume utilizzata da Eva Henger per sponsorizzare la linea di cosmetici Jarima mette in allarme i fan su Instagram, troppo sexy

La ex porno diva Eva Henger continua ad essere la beniaminia di moltissime generazioni anche per la sua partecipazione in diversi programmi televisivi come madrina e valletta. La splendida ungherese nativa di Győr ama mettere in mostra sui social le sue curve da infarto lasciando spesso i fan a bocca aperta.

Gli shooting per la bellissima Eva non mancano mai e neppure le sponsorizzate che sempre più spesso la vedono impegnata come moltissime altre celebrità di Instagram. I suoi 978mila follower sulla pagina social la seguono con dedizione e attendono con trepidante attesa gli scatti che la showgirl condivide quasi quotidianamente, istantanee create dalla mano del marito fotografo Massimiliano Caroletti, che la segue fedele da molti anni.

Eva Henger accende Instagram in intimo e asciugamano in testa