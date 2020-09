La fidanzata di Luca Argentero mostra il meglio di sé, esteticamente parlando: Cristina Marino è davvero superlativa, scatti che fanno perdere la testa.

Visualizza questo post su Instagram ⚡️ @gqitalia @emanueleferrariph Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 11 Set 2020 alle ore 1:14 PDT

Non esistono parole per descrivere l’avvenenza e la bellezza di Cristina Marino. Lei è la compagna di Luca Argentero, che già da qualche anno fa coppia fissa con l’attrice milanese. Per la 29enne lombarda, il torinese ex partecipante del Grande Fratello in una delle sue primissime edizioni lasciò anche la moglie Myriam Catania.

LEGGI ANCHE –> Oriana Sabatini, lady Dybala primeggia sul trono di bellezza: stupenda – FOTO

Ora la Marino è protagonista di un servizio per la rivista ‘GQ’, nel quale non si risparmia affatto. C’è tanta carica erotica nello shooting fotografico concesso al periodico statunitense, da circa 20 anni presente anche nell’edizione italiana. Lei è veramente sbalorditiva, bellissima e con tutte le curve al posto giusto. Ma poi che sguardo: è questo magnetismo che parte dagli occhi di Cristina che in particolar modo riesce a fare impazzire i suoi ammiratori.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger: l’uscita dall’acqua è uno spettacolo di rara bellezza – FOTO

Cristina Marino, via i vestiti per GQ