Giulia De Lellis, Andrea Damante rompe il silenzio: “Le cose stanno così”. Dopo settimane, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dire la verità

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in un periodo di crisi, e questo si era capito. I due sono tornati insieme durante il periodo della quarantena: un colpo di scena che nessuno si aspettava, considerando che entrambi erano impegnati con altre persone. Giulia, in particolare, conviveva a Lugano con Andrea Iannone fino a pochi giorni prima. Poi all’improvviso il ritorno, che è stato motivo di grande gioia per i loro followers che hanno visto i due stare insieme di nuovo alla luce del sole.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in un momento di crisi: “Un periodo di forte stress”

Sono settimane che i due non si fanno vedere insieme, ma Giulia un po’ di tempo fa ha tranquillizzato i fans della coppia dicendo che, quando ci sarà qualcosa da dire, sarà la prima a parlare. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Andrea ha raccontato che sta vivendo un periodo di forte stress. “Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita”.

