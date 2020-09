Matteo Salvini contestato a Napoli, costretto a risalire in auto

Matteo Salvini a Napoli viene contestato da una folla di 1000 persone, è costretto per la sua incolumità a rientrare in auto.

Urla e fischi, così viene accolto Matteo Salvini nella sua tappa a Napoli, precisamente a Torre Del Greco. Il politico è in tour elettorale ma oggi qualcosa è andato storto: il comizio predisposto nel centro del paese ha avuto vita breve. Una protesta portata avanti contro il politico da centinaia di persone le quali, con cori poco lusinghieri per il senatore leghista, lo hanno costretto ad andare via e quindi proseguire il suo tour nella provincia napoletana.

Matteo Salvini risponde ai cori della folla

In diretta da Vietri (Salerno), con il nostro candidato alla presidenza della Campania, Stefano Caldoro, con Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Tanta concretezza, poca ideologia, una squadra compatta. E sono felice che per la prima volta in regione si presenti la Lega. State con noi Amici. Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 11. September 2020

Secondo una stima, in tarda mattinata saranno stati almeno mille le persone che hanno intonato i cori contro Salvini e costretto ad andare via. Ma ancor prima di rifugiarsi nell’auto ha affermato: “Se qui ci fossero De Luca o De Magistris o Renzi a quest’ora sareste a passeggio o a fare la spesa. Eccoli gli amichetti del governatore che ha rovinato la Campania. Eccolo qui. Invece di fare altro per i cittadini le forze dell’ordine sono costrette a stare qui”. Salvini in queste ore prosegue le sue tappe napoletane e lo rende noto sui social; su Instagram qualche ora fa ha condiviso una foto mentre si trovava a Pompei e una diretta Facebook più recente da Vietri (Salerno).

A Napoli è prevista una contestazione più organizzata dal Movimento Antirazzista. Con la tappa di Napoli si concluderebbe il tour elettorale della provincia, previsto per il tardo pomeriggio in Piazza Matteotti.

