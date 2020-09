Napoli, il braccio di ferro con Ramadani blocca il mercato

Il mercato del Napoli bloccato da un braccio di ferro con Ramadani, l’agente di Koulibaly, Maksimovic e Under, tre nomi chiave

Il mercato del Napoli bloccato da un braccio di ferro che non trova soluzione e che danneggia soprattutto il club. La lotta è tra il club azzurro e il potente agente Ramadani che cura gli interessi tra gli altri, di Koulibaly, Maksimovic e Under. L’intreccio è bello e fatto se si pensa che l’agente sta facendo da mediatore alla trattativa di Koulibaly per il passaggio al City e cerca di portare il difensore alle condizioni degli inglesi. Condizioni, però, che non soddisfano il Napoli perchè troppo lontane da quanto è stato offerto per il giocatore appena un anno fa. Ecco che l’agente si è irrigidito su altre due questioni. Il rinnovo di Maksimovic e l’ingaggio offerto ad Under. Su quest’ultimo la rigidità nella richiesta di 3 milioni annuo sta bloccando il trasferimento di Milik alla Roma, che di fatto è una operazione decisiva per gli azzurri.

Napoli, il braccio di ferro sul mercato

Il Napoli dovrebbe, in sostanza accettare di cedere qualcosa sul cartellino di Koulibaly per avere in cambio una posizione favorevole sui rinnovi di Maksimovic e, soprattutto, sull’ingaggio di Under. Un incastro che il Napoli potrebbe portare dalla sua parte anche mollando il turco e puntando un altro nome per la corsia destra. Del resto, non è detto che Giuntoli non sia già sulle tracce di un’alternativa.

Il tempo chiarirà tutto. Intanto il Napoli ha il mercato fermo e i calciatori sempre più manovrati dagli agenti. In questa situazione imbrigliata, il contagio del patron non è certamente di aiuto.

