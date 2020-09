Si reca allo sportello dell’INPS e fa una scoperta agghiacciante

Un uomo a Vigevano si è recato allo sportello dell’INPS e ha scoperto di essere vittima di un problema burocratico: Aly ha scoperto di essere ‘morto’.

L’INPS è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano: tutti i lavoratori debbono essere obbligatoriamente iscritti. L’ente paga le pensioni e altre prestazioni previdenziali con le imposte dai contributi. I cittadini, talvolta si recano agli sportelli per risolvere alcune questioni burocratiche o per ottenere credenziali e tante altre cose. Un uomo di Vigevano, in provincia di Pavia, è stato tuttavia vittima di una spiacevole disavventura. Mohamed Aly, nato e cresciuto a Vigevano, si è recato allo sportello Inps e ha scoperto di essere ‘morto’. L’uomo, ovviamente, era vivo e vegeto ma ha avuto comunque alcuni problemi con l’impiegata.

Si reca allo sportello dell’INPS e scopre di essere morto: disavventura per un giovane uomo

Mohamed Aly è un uomo che è nato e cresciuto a Vigevano. Il trentenne, nella giornata di mercoledì, si è recato agli sportelli dell’Inps e ha avuto una ‘bella’ sorpresa. Mohamed, infatti, ha scoperto di essere morto per l’ente. La vittima della sventura burocratica voleva richiedere le credenziali dello SPid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi previdenziali online. L’impiegata, dal canto suo, ha fatto fatica a credere nell’errore e ha ipotizzato che l’uomo si stesse spacciando per un altro.

Non è la prima volta che accade uno scivolone burocratico del genere. Diverse persone, in questi anni, si sono recate agli uffici Inps per fare domande di ogni tipo e scoprono che per l’istituto di previdenza risultano morte.

