Carlo Conti in crisi con la moglie? Una foto spiega tutto

Carlo Conti in crisi con la moglie? Le voci di corridoio parlano di questo. Da Instagram arriva uno scatto rivelatore

Carlo Conti è uno dei volti più amati della televisione italiana. Negli ultimi anni ha collezionato un successo dietro l’altro. Dai quiz in onda prima del tg, alle prime serate Rai con programmi diventati cult come “Tale e quale show” fino al Festival di Sanremo che lo ha consacrato davvero come uno dei più bravi e preparati conduttori del nostro tempo.

Solo ieri è tornato in tv con lo show, in onda su Rai 1, insieme ai suoi fedeli compagni di gioventù: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Insomma a livello lavorativo si sa tutto del grande Carlo. Cosa ben diversa per la sua vita privata. Il conduttore è molto riservato e non ama far parlare di sé.

Carlo è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, stilista e costumista che ha conosciuto proprio in Rai. Dal loro amore è nato nel 2014 il loro piccolo: Matteo. Il conduttore ha sempre detto che si è trattato di amore a prima vista e di avere occhi solo per lei.

Da diverso tempo però circolano delle voci che parlano di una crisi coniugale tra i due. Rumors continui sui quali i due non hanno parlato. Ora però direttamente da Instagram arriva una foto emblematica.

Carlo Conti in crisi con la moglie? La foto di Instagram è rivelatrice