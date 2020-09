Carolina Stramare più bella che Mai , nelle IG Stories racconta la sua estate – FOTO

Carolina Stramare, la bellissima Miss Italia, risponde alle domande dei suoi follower e racconta la sua estate.

Un sabato mattina di relax e allenamento, questo è quanto emerge dalle numerose stories della Miss Italia Carolina Stramare. Bellissima come sempre, si concede ai follower dispensando consigli di bellezza. Carolina proprio di recente ha letteralmente stregato tutti con la sua bellezza ed il suo portamento alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia tanto da condividere sul social alcuni degli apprezzamenti che le sono stati rivolti.

Carolina Stramare svela alcuni suoi peccati (di gola)

La bellissima modella dichiara tra le sue stories di aver commesso dei peccati di gola: quando i follower le chiedono cos’ha mangiato per colazione, confessa di aver gustato del pane con burro e marmellata. Però poi ammette, “oggi ho ripreso gli allenamenti“. La bellissima Carolina segue infatti un regime alimentare, sana alimentazione e allenamento. Quando le chiedono cos’ha fatto in estate lei ha replicato di non aver mai sgarrato, ma non sembra così convinta di quello che ha detto. Le foto comunque mostrano un fisico perfetto, degno di una Miss Italia.

“Miss Italia è la ragazza della porta accanto”, questo era uno degli slogan di Miss Italia coniato nel lontano 1960 da Enzo Mirigliani, Patron del concorso di bellezza nazionale. Una semplicità che emerge in Carolina; le foto senza trucco così come raccontarsi nella vita quotidiana è certamente un modo per farsi conoscere al suo pubblico e dimostrare quanto ci sia tanto oltre la bellezza. E’ passato già un anno dalla vittoria del titolo del Miss Italia, la Stramare è una delle Miss Italia più apprezzate di sempre.

