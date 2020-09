Elodie e Diletta Leotta insieme, sexy e stupende: che gambe – FOTO

Elodie e Diletta Leotta insieme, sexy e stupende: che gambe. La foto è diventata virale sui social: sono meravigliose, lo scatto lascia i loro fans senza parole

Una coppia inaspettata ma sicuramente apprezzata dagli uomini sul web! Elodie e Diletta Leotta hanno pubblicato uno scatto di loro due insieme, durante una serata tranquilla, entrambe di una bellezza che toglie semplicemente il fiato. Elodie appare con il suo nuovo look, i capelli neri lunghi, con una canotta e una gonna. Diletta, invece, con un vestitino blu che lascia senza fiato.

Elodie e Diletta Leotta insieme, lo scatto lascia i loro fans senza fiato

I social sono impazziti dopo che le due si sono fatte vedere insieme. Lo scatto è stato postato ovunque e commentato da tutti. I commenti, infatti, non si sprecano. “Le mie donne preferite insieme, non ci posso credere! Siete di una bellezza mozzafiato, quanto sarebbe bello vedervi insieme tutti i giorni, sarei troppo felice” scrive un utente sotto l’ultimo scatto che ha pubblicato la Leotta su Instagram. E poi ancora. “Mai vista così tanta bellezza in una sola foto! Non posso credere ai miei occhi, ma sto vedendo davvero tale meraviglia? Siete meravigliose, spero di vedervi più spesso insieme!”.

Entrambe sui social hanno tantissimi followers che le seguono ogni giorno. Chi per un motivo e chi per l’altro: Elodie per il suo talento canoro, Diletta per il suo lavoro da giornalista sportiva e speaker di radio.