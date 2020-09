Can Yaman camicia slacciata e sguardo intenso: lo scatto toglie il fiato FOTO

Can Yaman camicia slacciata e sguardo intenso: lo scatto toglie il fiato. Il protagonista di Daydreamer ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram

Can Yaman ha decisamente salvato il 2020. Un anno disastroso, pieno di brutti avvenimenti, l’unico motivo per cui questo anno verrà ricordato è per la serie che è andata in onda su Canale Cinque quest’estate: Daydreamer. Can, il protagonista indiscusso, ha fatto decisamente strage di cuori in queste ultime settimane. Grandi e piccine, sono tutte pazze di lui.

Can Yaman e lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram: toglie il fiato

Can, prima di diventare l’attore incredibilmente talentuoso che vediamo oggi sullo schermo, faceva qualcosa di completamente diverso. Infatti, dopo aver studiato tantissimi anni, tra scuola e università , si era laureato in giurisprudenza. Poteva sembrare troppo tardi oramai cambiare strada: ma Can, seduto in un ufficio e davanti ad una scrivania, ha capito che non è mai troppo tardi per stravolgere la propria vita. Così ha deciso di cominciare a fare provini per diventare un attore e ha realizzato il suo sogno. Oggi è diventato conosciutissimo in praticamente quasi tutto il mondo. Dunque ha fatto decisamente bene a lasciare a cambiare carriera: se non lo avesse fatto, oggi di certo non avrebbe riscosso tutto questo successo, e sicuramente non sarebbe felice della propria vita come lo è ora.

Daydreamer continua a riscuotere un successo incredibile: su canale cinque continua ad andare in onda, e da quando è tornato Uomini e Donne, è stato spostato al sabato e alla domenica.