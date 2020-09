Cecilia Rodriguez. La FOTO in bianco e nero: stacco di gambe da paura

Cecilia Rodriguez. La bellissima modella argentina incanta i suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram con le sue pose sexy e da capogiro

Non c’è che dire, dai Rodriguez la bellezza è proprio di casa. La sorella minore della nota showgirl Belen, Cecilia, si è conquistata con il tempo una parte di pubblico che la segue fedelmente lei con attenzione e curiosità.

Si avvia spedita verso i 4,5 milioni di follower su Instagram. Conosce bene i codici dei nuovi sistemi di comunicazione, sa come usare per i suoi fini i social network, diventando reginetta tra le influencer più cliccate nel nostro paese.

Visualizza questo post su Instagram

Nata in Argentina, sguardo provocante, colori mediterranei, forme sinuose e sorriso magnetico. Da parecchio cerca di scrollarsi addosso il marchio di “sorella di…” per spiccare il volo da sola. Ci sta riuscendo egregiamente. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram si possono notare le numerose collaborazioni pubblicitarie che ha realizzato, segno che ormai numerosi brand la desiderano come volto delle loro campagne ed operazioni di marketing.

Visualizza questo post su Instagram

Cecilia è stata chiacchieratissima durante questa estate 2020 a causa delle fine della storia con il fidanzato Ignazio Moser, ex ciclista su strada e personaggio televisivo. I due si erano conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. A quanto pare ci sono importanti novità al riguardo.

LEGGI ANCHE —–> Justine Mattera in intimo di pizzo bianco è strabiliante, che trasparenze – FOTO

Cecilia Rodriguez. Sdraiata, ha un messaggio rassicurante