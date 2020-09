Per Arisa Instagram è la principale fonte che la connette ai suoi ammiratori. E proprio a loro la cantante si rivolge, svelando un aspetto del suo passato.

Una foto pubblicata da Arisa su Instagram sta scatenando l’entusiasmo dei suoi ammiratori. La cantante genovese originaria della Basilicata descrive le sensazioni vissute in occasione di quello che fu il suo primo giorno di scuola. Lunedì 14 settembre infatti, in tutta Italia è risuonata la campanella d’ingresso negli istituti di ogni ordine e grado presenti sul nostro territorio.

LEGGI ANCHE –> Alessia Mancini, biondo sexy al naturale: bellezza in primo piano – FOTO

E nonostante l’emergenza Coronavirus, tornare tra i banchi segna un traguardo importante, se si pensa a come era ridotto il Paese tra febbraio ed aprile in particolare. Il lockdown ed il rispetto da parte della maggior parte di noi (nonostante alcuni solici imbecilli infatti, n.d.r.) con il corretto impiego di mascherine su bocca e naso e del rispetto delle distanze fisiche tra gli individui hanno contribuito a far calare la diffusione del Covid. Che però è ancora presente e continua a contagiare e ad uccidere ogni giorno.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Arisa Instagram, come fu il suo primo giorno di scuola