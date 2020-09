Covid, che ne sarà di Sanremo: il parere di Fiorello: “E’ assembramento”

Covid, Fiorello: “Sanremo è assembramento, se levi il pubblico hai levato l’80% del Festival”. Così, lo showman e spalla di Amadeus per il secondo anno

Cosa ne sarà del Festival di Sanremo con il Covid-19 ancora in vita? Un bel dilemma che si è posto anche la spalla del conduttore. Ne ha parlato, infatti, Fiorello, che affiancherà ancora Amadeus per il secondo anno consecutivo. La kermesse è pensata per svolgersi in versione normale, con il pubblico e senza restrizioni. Si spera, così, che nel frattempo il virus sia stato sconfitto in un modo. Intanto è stata spostata la data di partenza del Festival per il 2 marzo, rispetto all’inizio canonica ai primi di febbraio. Si è pensato di dare più tempo sperando che nel frattempo il Covid non ci sia più.

Covid, Fiorello vuole il solito Festival

Intanto Fiorello ne ha parlato ed ha sostenuto la tesi dell’amico e conduttore Amadeus. Entrambi favorevoli allo slittamento sperando di avere il pubblico perchè senza non sarebbe lo stesso: “Qualcuno ha detto di non pensare alle persone in sala ma ai milioni di spettatori a casa. È difficile cantare e fare comicità davanti a una platea semivuota. – ha dichiarato Fiorello al Festival della Comunicazione di Camogli, dove ha ritirato il premio Comunicazione – Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso. Il format Sanremo è assembramento – prosegue Fiorello – è 1.500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1.000 persone davanti all’Ariston, è avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto questo hai levato l’80% di Sanremo”, conclude senza lasciare troppi dubbi a quello che è il suo pensiero.

Non resta che attendere gli eventi, ma è chiaro che in presenza del Covid, il Festival si farà ma con le restrizioni del caso, contagi e ricoveri permettendo.