Laura Chiatti bellezza superlativa: outfit da urlo e spacco provocante – FOTO

Laura Chiatti ha messo in rete una foto particolarmente bella: la nota attrice ha lasciato i fan a bocca aperta mettendo in mostra il suo fascino e la sua bellezza.

Laura Chiatti è un’attrice amatissima dal pubblico italiano. Dopo un esordio nel mondo della musica, con la partecipazione a ‘Karaoke’ di Fiorello, cominciò a recitare esordendo nella soap opera di Rai 3 ‘Un posto al sole’. La nativa di Castiglione del Lago ha preso parte a film di successo come ‘Ho voglia di te’, ‘L’amico di famiglia’, ‘Il mattino ha l’oro in bocca’, ‘Il peggior Natale della mia vita’. La Chiatti è seguitissima anche sui social: il suo account Instagram vanta 1 milione di follower. Laura, poco fa, ha condiviso uno scatto superlativo.

Il bellissimo scatto di Laura Chiatti: che bellezza!!

Laura, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è semplicemente fantastica. L’attrice indossa un vestito stratosferico che mette in risalto il suo fascino e la sua femminilità. Lo spacco è decisamente provocante e le sue gambe fanno impazzire i fan. Le sue labbra carnose non passano di certo inosservate. Il post ha raccolto in breve tempo 14mila cuoricini e tantissimi commenti. “La più bella di tutte”, “Strepitosa”, “Sei la più bella del mondo”, si legge.

La perugina, qualche settimana fa, fece impazzire i suoi ammiratori con un magnifico scatto: il costume ad un pezzo valorizzava il suo splendido fisico.

