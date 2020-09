Unicredit down per diverse ore, disservizi per gli utenti

Unicredit down per tutta la mattinata: le filiali del gruppo sono state prese d’assalto. Tanti i disagi segnalati dai clienti

@UniCredit_IT #blackout non funziona ne app ne da pc adesso che succede?!!!!! — Vincenzo Di Blasio (@bluemotion25) September 14, 2020

I servizi online dei clienti di Unicredit Banca sono stati fuori uso fino a mezzogiorno di stamane e molti utenti si sono lamentati sui social dell’impossibilità ad accedere ai servizi. Unicredit Italia su Twitter ha fatto sapere che “sono in corso malfunzionamenti generalizzati su cui stiamo intervendo con la massima priorità per la risoluzione“.

Nella mattina di oggi i clienti di Unicredit hanno segnalato un down, ovvero una serie di disagi nella gestione ed erogazione dei servizi finanziari online della banca. Il servizio di assistenza per tanto è stato letteralmente preso d’assalto sin dalle prime ore della giornata, quando molti clienti della banca hanno dovuto constatare con grande sorpresa di non poter accedere al proprio conto corrente e hanno da subito lanciato su Twitter l’hashtag diventato virale #unicreditdown.

LEGGI ANCHE -> Google si impegna in un nuovo progetto ambientale entro il 2030

Un’anomalia che ha colpito non solo i servizi digitali dell’online banking ma anche i servizi di prelievo nei bancomat, che in molti punti nella Penisola non funzionavano. Molte le filiali del gruppo prese d’assalto da chi cercava di ricevere informazioni per poter accedere al proprio conto online e svolgere operazioni di routine.

Dopo le moltissime segnalazioni giunte tramite social, il gruppo bancario con all’attivo oltre 26 milioni di clienti, ha risposto alle lamentele cercando in ogni modo di tranquillizzare i propri utenti. “L’anomalia è in corso di risoluzione” si legge in un tweet di risposta ad un cliente. Al momento sembra che il problema si stato risolto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.