Uomini e Donne, Sophie smascherata per “furto”. Polemiche sui social. La nuova tronista è stata fortemente criticata per alcune foto che risalgono al suo passato

Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne, è già al centro di uno scandalo. A lanciare l’allarme è Veryinutilpeople.it, che ha trovato una foto un po’ sospetta che Sophie ha pubblicato sui social tanto tempo fa. La ragazza in questione è la creatrice di un marchio che ha più di 250mila followers, e la foto risale al 2017. Sophie ha pubblicato lo stesso scatt onel 2018, togliendo vari tatuaggi e fingendo di essere lei. Questo “furto” ha indignato il web. Cosa ne pensate?

Sophie di Uomini e Donne: la foto che risale a tre anni fa la incastra

Fisicamente bellissima, ma caratterialmente non ha ancora conquistato l’affetto del pubblico. La ragazza, infatti, si è presentata in un modo nel video di presentazione che secondo il web non rispecchia la sua vera personalità. Ha detto che non le importa tanto dei social e dei followers, e che sa di essere fortunata in quanto bella, ma tanti utenti su Twitter hanno fatto notare un particolare: “Sei rifatta dalla testa ai piedi, come puoi dire una cosa del genere?”. Sophie non ha mai rivelato una cosa del genere ma avrà modo di esprimersi a riguardo quando sarà uscita dal programma.

