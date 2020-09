La sua praticante si sposa: avvocato le regala un buono per la separazione

Curioso dono di matrimonio da parte di un legale di Santa Maria Capua Vetere a Caserta per la collaboratrice che si sposa

E’ pur vero che in tema di regali spesso le persone le pensano davvero tutte. Stavolta, però, un avvocato di Caserta si è superato. E’ davvero singolare infatti, il dono di matrimonio da parte di un legale, specializzato in diritto di famiglia di Santa Maria Capua Vetere, a una collaboratrice del suo studio. Ha pensato di regalarle un buono per la separazione consensuale o giudiziale gratuito. Un’idea non proprio bene augurante. L’avvocato ha poi spiegato la provocazione: “Se questo matrimonio supererà i tre anni – afferma il legale – convertirò il buono in denaro”. Poi spiega: “L’ho fatto – da quanto si legge nel biglietto di auguri agli sposi – un po’ per esorcizzare, un po’ per gioco e anche per scaramanzia. Il costo della fine di un matrimonio – aggiunge – manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri”.

Leggi anche > I segni magnanimi

La praticante si sposa, il regalo particolare

A questo punto bisognerà attendere se davvero manterrà la sua promessa. Augurando a Francesca un felice matrimonio, toccherà al legale fare la sua parte e tramutare quel buono di separazione in denaro. Il riferimento provocatorio dell’avvocato fa riferimento alle facili separazioni degli ultimi anni. Secondo le nuove stime della global market research company, Euromonitor Intenational, entro il 2030 le separazioni nel mondo aumenteranno del 78,5%.

Leggi anche > I segni che non temono la solitudine

Questa incredibile previsione sarà accompagnata da un calo delle nascite. Fino al 2030 si assisterà infatti ad un declino del numero di figli per famiglia del 26,5% nelle nazioni più ricche e del 33,8% nei paesi in via di sviluppo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter