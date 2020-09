I segni zodiacali che non temono la solitudine: quali sono e perché

Quali sono i segni zodiacali che non temono la solitudine? Quali hanno imparato a stare bene con se stessi? Scopriamolo insieme.

La solitudine è una sensazione tanto comune quanto fastidiosa, a volte persino dolorosa. Non sempre all’impressione di sentirsi soli corrisponde un effettivo isolamento fisico: talvolta la solitudine è solo mentale, una condizione interiore dalla quale è difficile sfuggire. Non tutti sono bravi a gestire la solitudine, alcuni finiscono semplicemente per soccomberle. Ma ci sono dei segni più portati di altri ad affrontare questa condizione, alcuni addirittura propensi a ricercarla. Scopriamo insieme quali.

I Gemelli

I nati Gemelli sono tendenzialmente cinici e distaccati e questo li rende il segno più adatto ad affrontare la solitudine. Sono molto indipendenti e amano viaggiare da soli, scoprire nuovi posti, fare esperienze anche senza avere necessariamente qualcuno al proprio fianco. Ma non bisogna fermarsi alle apparenze: sotto la loro scorza di apparente durezza, infatti, si nascondono molte insicurezze che solo la vicinanza degli affetti cari è in grado di lenire.

Il Sagittario

I Sagittario non temono la solitudine, perché raramente si trovano a viverla. Le persone nate sotto questo segno, infatti, sono delle naturali forze aggreganti. Non sentono quasi mai il peso della socialità e tendono a vivere circondati di molte persone senza fare alcuno sforzo. Per questo quando si ritrovano da soli, finiscono per apprezzare quella solitudine tanto rara quanto passeggera.

La Vergine

La Vergine è un segno solitario. Ha momenti in cui sente la solitudine pesare come un macigno, ma è anche molto brava ad affrontare tale sensazione e a costruirsi un sfera personale nella quale nessuno è realmente indispensabile. Il rischio è che si isoli un po’ troppo.

