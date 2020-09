Romina Power, il VIDEO in difesa di una cosa che ama molto

Romina Power pubblica un video per sensibilizzare i suoi followers su un tema che le sta molto a cuore. Risposta positiva dal web.

Americana di nascita, ma pugliese di adozione, Romina Power è molto attenta a tutto ciò che riguarda il mantenimento del fragile e meraviglioso ecosistema salentino. Un’attenzione che le deriva sicuramente dalla sua spiccata spiritualità, ma che ha anche a che fare con il suo lungo e tormentato amore per Albano Carrisi. Prima della separazione (i due sono ancora legalmente sposati), Albano e la Power vivevano infatti a Cellino San Marco (Brindisi). Romina lasciò la casa di famiglia quando la loro storia si interruppe, ma il suo cuore vi rimase per sempre legato. Clicca su “successivo” per vedere il video nel quale la cantante sensibilizza i suoi followers su un tema che le sta particolarmente a cuore.

Romina Power, il video per sensibilizzare