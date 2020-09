Anna Tatangelo mostra la parte più bella che ha: che spettacolo – FOTO

Anna Tatangelo è sempre più sexy sui social: la cantante ha condiviso uno scatto in cui ha messo in mostra la sua bellezza e il suo meraviglioso sorriso.

Anna Tatangelo è una donna meravigliosa. La sua bellezza abbagliante e la sua sensualità continuano a far impazzire i fan. La cantante, dopo la fine del rapporto con Gigi D’Alessio e il radicale cambiamento di look, è diventata attivissima sui social e ogni giorno condivide scatti e stories da infarto. La 33enne è molto seguita e vanta 1,6 milioni di follower su Instagram. Anna, poco fa, ha messo in rete una foto particolarmente bella.

Anna Tatangelo mostra la parte più bella: che bellezza