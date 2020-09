Carlotta Mantovan e la FOTO dubbiosa. Assomiglia a Frizzi?

Carlotta Mantovan pubblica una foto sul suo profilo Instagram e scatena la curiosità dei followers che si chiedono se assomigli o meno a Fabrizio Frizzi.

Visualizza questo post su Instagram #liveforthis #purelove #mystar #myall Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 16 Set 2020 alle ore 4:39 PDT

Carlotta Mantovan scatena la curiosità dei followers pubblicando la foto che vedete qui in alto. Come si può facilmente intuire, la vedova di Fabrizio Frizzi ha pubblicato la foto dei piedini della sua piccola Stella. La piccola, nata nel 2013 e che, nel 2018, quando Fabrizio Frizzi è venuto a manzare aveva cinque anni, di anni ne ha sette ed è la gioia più grande di mamma Carlotta.

Innamorata della sua bambina, la Mantovan trascorre tutto il suo tempo con lei, giocando e organizzando le loro giornate, molte delle quali sono dedicate anche ai cavalli che rappresentano una grande passione della Mantovan. La foto dei piedini di Stella ha emozionato i followers che, tuttavia, si pongono anche una domanda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Anna Tatangelo mostra la parte più bella che ha: che spettacolo – FOTO

Carlotta Mantovan e Stella, la domanda dei fan: “Assomiglia a Fabrizio Frizzi?”

Visualizza questo post su Instagram #liveforthis #tenderness #love❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:55 PDT

Carlotta Mantovan regala in alcuni casi ai followers foto in cui si mostra in compagnia della figlia Stella. La vedova di Fabrizio Frizzi, però, evita di mostrare il viso della bambina che vuole proteggere dal mondo dei social essendo ancora molto piccola. Una scelta che i followers e i fans di Fabrizio Frizzi approvano anche se, di fronte ai piccoli dettagli di Stella che la Mantovan pubblica, si chiede se assomigli più a lei o a papà Fabrizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ambra Lombardo, che fisico | Il look total white lascia senza fiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram #puledrini #sharethelove #lovehorses #mystar #🌟 #🐴❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 6 Giu 2020 alle ore 11:22 PDT

Alla piccola Stella, mamma Carlotta ha trasmesso l’amore per gli animali, in particolare per i cavalli come potete vedere nella foto qui in alto. Con Stella al suo fianco, la Mantovan ha dovuto reagire subito dopo la scomparsa di Frizzi riempiendo di attenzioni e d’amore la sua bambina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter