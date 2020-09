Ferrero, il premio Nutella ai dipendenti: le cifre

La pandemia non ha fermato la Ferrero e per tutti i dipendenti, con la busta paga di ottobre, è in arrivo il “Premio Nutella”: ecco a quanto ammonta.

Gli stabilimenti Ferrero non si fermano e la produzione è riuscita a raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati nonostante la pandemia. Se molte aziende stanno affrontando un periodo difficile a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, la Ferrero, società che ha come prodotto di punta la Nutella, venduta in tutto il mondo, non pare aver riserntito della crisi.

Secondo quanto fa sapere L’economia del Corriere della Sera, per premiare i propri dipendenti, la Ferrero avrebbe così promosso il riconocimento di un premio che i lavoratori riceveranno ad ottobre, ma a quanto ammonta tale premio?

Ferrero: ecco la cifra del Premio Nutella

La busta paga di ottobre, per tutti i lavoratori della Ferrero, sarà più ricca. Grazie alla fedeltà dei propri dipendenti, la Ferrero è riuscità a mantenere attivi i profitti anche durante il lockdown. Un risultato importante che l’azienda ha deciso di premiare per ringraziare i propri dipendenti che hanno lavorato e continuano a lavorare con grandissima attenzione.

Come si legge sull’inserto economico del Corriere della Sera, così, i circa 6000 dipendenti della Ferrero, con la busta paga di ottobre, riceveranno premio di risultato: 2.100 euro lordi in media. Tale cifra sarà riconosciuta a tutti i dipendenti degli stabilimenti italiani della Ferrero.

Un premio importante che riconosce ai 6000 dipendenti della Ferrero il grande lavoro svolto nell’ultimo anno, particolarmente difficile anche per le aziende più solide e floride a causa della pandemia. Oltre alla Nutella, sono andati letteralmente a ruba Nutella biscuits i quali, per mesi, sono stati introvabili sugli scaffali dei supermercati di tutta Italia.

