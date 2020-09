Coronavirus. Nuovo test diagnostico ti dice se sei positivo in 12 minuti

Coronavirus. Realizzato nuovo test distribuito da Menarini Diagnostics per rilevare la positività al virus in tempi record

Il nuovo test diagnostico distribuito da Menarini Diagnostics è in grado di fornire dati sulla positività o meno al Coronavirus in un tempo che consta di soli 12 minuti. Opera attraverso la piattaforma Afias ed è in grado anche di individuare se il paziente sotto esame ha sviluppato gli anticorpi al Sars-CoV-2 e indicare la sua carica virale. Questo darà modo di scoprire più velocemente i soggetti più infettivi.

L’innovazione sta anche nella manegevolezza del nuovo test diagnostico, più semplice da trasportare e da utilizzare, così da poter essere adoperato anche fuori dai laboratori scientifici, quindi anche in stazioni e aeroporti, per esempio.

Coronavirus. Come funzione il nuovo tampone lampo

Come si utilizza? Viene prelevato un tampone nasofaringeo il quale, esaminato da Afias, rileva la presenza dell’antigene in caso di infezione, mostrandone anche la carica virale. L’innovazione più grande riguarda soprattutto la possibilità di fare una doppia indagine diagnostica. Afias, infatti, può misurare la quantità di anticorpi IgM e IgG presenti anche nel sangue del paziente. Ciò significa che effettua anche un esame sierologico.

In biologia molecolare questi test si differenziano dai precedenti perchè non vanno a ricercare il materiale genetico del virus, bensì trovano proteine specifiche importanti ai fini della presenza dell’antigene e quindi di un’eventuale infezione.

Altra innovazione riguarda la tipologia dei test attualmente disponibili. Ne esistono di due modelli: AFIAS 1, in grado di eseguire un test alla volta; AFIAS 6, permette l’esame di 6 campioni contemporaneamente.

Fabio Piazzalunga, Global Head di A. Menarini Diagnostics ha dichiarato: “È estremamente importante fornire test affidabili che consentano uno screening su larga scala e un rapido rilevamento di casi positivi per contenere la diffusione del COVID-19.”

