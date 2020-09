È uscita su Netflix la stagione conclusiva della serie Baby che vede l’ingresso nel cast di Anna Lou Castoldi, figlia d’arte: ecco la reazione dei suoi genitori

La serie sul caso delle baby squillo di Roma è giunta alla sua terza e ultima stagione, attualmente disponibile sulla piattaforma di Netflix. Il cast originale è tornato sul set al completo, con l’aggiunta di alcune new entry. Il pubblico era particolarmente curioso di vedere all’azione Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e di Morgan, che interpreta il personaggio di Aurora. La 19enne si trova al suo grande debutto, sebbene abbia già avuto una piccola esperienza nel settore avendo collaborato proprio con la madre nel film “Incompresa”.

Le reazioni di Asia Argento e Morgan al grande debutto

Anna Lou ha dichiarato quanto fosse nervosa e insicura sulla possibilità di far parte di questo progetto ma anche quanto quest’esperienza l’abbia aiutata a crescere. “Sono una persona piena di insicurezze, molto timida. Ma stare sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata“, ha dichiarato la giovane che non ha ancora ben chiaro se continuerà a intraprendere la strada della recitazione o meno. “Era una cosa che non avevo mai considerato davvero, essendo cresciuta sui set non volevo avere niente a che fare con la recitazione. Poi pero’ è venuta fuori questa possibilità ed è stato bello” ha raccontato Anna Lou.

E mamma e papà cosa hanno detto? I due genitori hanno incoraggiato la figlia dimostrandole tutto il loro sostegno. Asia Argento, che del mestiere se ne intende, le ha dato anche dei consigli tecnici. “Mi ha insegnato degli esercizi di concentrazione, mi ha consigliato di fissare le mani per 15 minuti per entrare nella parte“, ha detto la giovane. Mentre Marco Castoldi, in arte Morgan, una volta scoperta la notizia ha rivolto alla figlia delle semplici ma importanti parole. “Se è quello che vuoi fare ti supporto, ti impegni in quello che fai, è giusto così“, sono le parole riportare da Anna Lou.

La giovane si è voluta mettere alla prova. Per lei infatti non è scontato che un figlio d’arte sappia recitare. “Essere figli d’arte vuol dire tutto e niente, uno deve essere giudicato per quello che sa fare“, ha dichiarato. E il pubblico potrà farlo dopo averla vista nei panni di Aurora nell’ultima stagione di Baby.

