Maxi operazione antidroga: sgominato cartello leader nel traffico di stupefacenti

Firenze. Decine di arresti, sequestri di tonnellate di cocaina per milioni di euro, sgominato il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi

“Una maxi operazione internazionale antidroga condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di sgominare il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga in ambito continentale”, come riporta una nota diffusa dalla questura di Firenze. L’operazione ha portato a decine di arresti, sequestri di tonnellate di cocaina per un valore di milioni di euro.

L’operazione denominata “Los Blancos” e coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha interessato Firenze ed altre città italiane, oltre a numerosi Paesi esteri.

LEGGI ANCHE -> Ca’ Foscari, nominata la prima donna rettore del Veneto

L’indagine è stata condotta nell’ambito di un “Joint Investigation Team costituito dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, dalla squadra mobile di Firenze, dalla Finec olandese e dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, con il coordinamento di Eurojust ed Europol, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione centrale della polizia criminale“.

Alle 11 all’aula bunker di Firenze si terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati dell’operazione, coordinata dalla procura di Firenze. Saranno presenti il vicepresidente di Eurojust Filippo Spiezia, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.