Clizia Incorvaia, no reggiseno, solo vestiti: sogno ad occhi aperti per i fan – FOTO

Clizia Incorvaia seduce il web con una posa da brava studentessa. I followers di Instagram notano un particolare di non poco conto…

Un trittico di immagini calienti scombussolano la giornata dei fan di Clizia Incorvaia. La bellissima web influencer di origine sicialiana è andata subito incontro al sogno di diventare una predestinata del campo della moda.

I suoi 541mila followers su Instagram ne sono per lei, la testimonianza più evidente del suo ottimo lavoro di modella. Diplomata in terra natìa si trasferisce a Milano, dando vita ad una nuova vita in seno alle apparenze. Il suo percorso di studi rimane il leitmotiv di carriera, con il fine di splendere una volta per tutte in futuro.

Inizia a frequentare dunque l’Università privata “Sacro Cuore” di Milano con l’obiettivo di migliorare il suo linguaggio didattico in seno alla letteratura e la psicologia. Proprio questi sono i temi di presentazione nell’ultimo trittico di Instagram, che immortalano Clizia immersa nelle note “parlanti” di Sigmund Freud, lasciando trasparire ciò che ai fan piace piace più di lei.

Distesa sul divano di casa, si produce in una serie di movenze sensuali con un particolare che sembra non sia sfuggito allo zoom in telecamera. Dal lunghissimo vestito nero scorge una zona “proibita” della sua limpida intimità.

Si tratta di una parte di seno, senza reggiseno, che fa sognare tutto d’un tratto i 541mila followers di Instagram, che mai come ora si sentono protagonisti assoluti del mondo dei sogni di Clizia Incorvaia: “Il sogno è un fenomeno psichico pienamente valido e precisamente l’appagamento di un desiderio.”SIGMUND FREUD 🌙 Ph @lucanoto”.

LEGGI ANCHE —–> Agus Gandolfo, dècollète mondiale: ma il reggiseno dov’è? – FOTO

LEGGI ANCHE —–> Clamoroso Suor Cristina, ad un passo dal cambiamento: la decisione

Commenti positivi inondano l’ultima uscita di Clizia, che anche questa volta, senza pretendere nulla, è entrata di diritto nella hall of fame of the week dello spettacolo da blogger. “Tu! La Grande Bellezza ✨♥️Sei la fine del mondo Cli 🥰; No vabbè infartooooo😘😘😘😘💙; quanto sei bella cli; Bellissima ✨❤”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter