Federica Pellegrini, grintosa e sensuale per “Donna Moderna” – FOTO

Look avveniristico, metallizzato, grintoso e seducente. Federica Pellegrini negli scatti per la rivista parla di sé e dà un’immagine forte che cattura i fan

Visualizza questo post su Instagram ☠️☠️ #moodoftheday Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 11 Set 2020 alle ore 10:56 PDT

La 32enne di Spinea Federica Pellegrini è tra le atlete italiane più amate ed apprezzate per la sua insaziabile forza di volontà nel mettersi sempre in gioco e la bellezza obiettiva che la fa essere l’idolo di molte generazioni. La fine della sua storia d’amore con Filippo Magnini ha fatto soffrire molte persone, e secondo le ultime indiscrezioni lasciate da quest’ultimo ne salotto della Toffanin, sarebbe stata la Pellegrini a lasciarlo non essendo più sicura dei suoi sentimenti, per dedicarsi anima e corpo al nuoto.

Lui ha raccontato di aver sofferto molto, di averci sperato a lungo, ma che ora ha finalmente voltato pagina. Ora Magnini è fidanzato con l’ex velina di “Striscia la notizia” Giorgia Palmas, da cui sta per avere una splendida bambina e con cui si sposerà il prossimo dicembre.

Intanto Federica Pellegrini continua i suoi allenamenti e si è concessa al magazine “Donna Moderna” diretto da Annalisa Monfreda per un numero speciale Un nuovo futuro (#Unnuovofuturo) insieme alla cantante Elodie. “Con Federica Pellegrini abbiamo scoperto cosa significa rimandare un appuntamento cruciale per la propria vita, come Tokyo, che per lei sarà l’ultima Olimpiade. Con Elodie abbiamo esplorato le potenzialità insite nel cambiamento. Da ognuna delle 12 donne intervistate nello speciale abbiamo ricevuto una chiave di interpretazione per il nuovo futuro che ci aspetta”, ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna.

Scatti futuristici per una Federica Pellegrini che stupisce anche fuori dall’acqua