Susanna Ceccardi, le dichiarazioni shock di papà Roberto a Piazzapulita

Il padre di Susanna Ceccardi – Roberto – a Piazzapulita ha reso delle dichiarazioni shock sul sistema politico di ieri e di oggi, forte l’impatto mediatico.

Susanna Ceccardi è una politica italiana. Classe 1987, dal 2019 riveste la carica di europarlamentare. Impegnata in questo periodo per le elezioni regionali che avranno luogo il prossimo 20-21 settembre. La Lega infatti punta sulla 33enne pisana per conquistare anche la regione Toscana. Nonostante la giovane età la Ceccardi vanta esperienza pluriennale, è stata infatti sindaco nella provincia di Pisa – Cascina – dal 2016 al 2019. Nonostante la Ceccardi sia impegnata in questi ultimi giorni al tour elettorale, il suo nome è cliccatissimo per delle dichiarazioni del padre, Roberto.

Susanna Ceccardi, interviene il padre a Piazzapulita

Nella puntata di ieri di Piazzapulita, il programma di approfondimento e inchieste che va onda ogni giovedì sera su La7, interviene tramite collegamento da Cascina il padre dell’Europarlamentare, Roberto Ceccardi che viene raggiunto dall’inviato del programma. Il padre spende delle parole a favore della figlia; prima esordisce con un “Voi non la conoscete bene” e successivamente dichiara“Susanna è la voce di Matteo Salvini, ma è autonoma, una leonessa”.

Un altro membro della famiglia Ceccardi, lo zio, era un partigiano ucciso a pugnalate dai fascisti durante la guerra di Liberazione. Ma sul punto papà Roberto interviene e dichiara come i tempi siano cambiati: “Ora sento alcuni veri fascisti, tinti di rosso, che danno della fascista a mia figlia”.

Attivo politicamente anche il padre, fino a pochi giorni prima ha partecipato ad una manifestazione in piazza per contestare Matteo Santori, volto simbolo del movimento delle sardine.

