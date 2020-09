Un dipendente comunale 54enne di Acquasparta è morto la scorsa notte in un tragico incidente consumatosi lungo la strada Tiberina, in provincia di Terni.

Un drammatico incidente si è consumato nella scorsa notte lungo la strada Tiberina, tra Acquasparta e Montecastrilli, comuni in provincia di Terni. Secondo le prime informazioni, un’auto, condotta da un uomo di 54 anni, si è scontrata improvvisamente contro un cinghiale che si trovava sulla carreggiata. Dopo impatto, il veicolo è finito fuori strada terminando la propria corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il conducente dell’auto, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Un uomo di 54 anni è morto durante la scorsa notte, tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre, in un tragico incidente sulla strada Tiberina, tra Acquasparta e Montecastrilli, in provincia di Terni. La vittima è Gabriele Pecci, dipendente comunale di Acquasparta. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de La Nazione, il 54enne stava viaggiando a bordo della propria auto che, improvvisamente, ha impattato contro un grosso cinghiale che stava attraversando la strada. In seguito, il veicolo è finito fuori strada e si è scontrato contro un albero al bordo della carreggiata.

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i Vigili del Fuoco ed i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Ho appena appreso la notizia dell'incidente,dove ha perso la vita il nostro Volontario Pecci Gabriele,a nome mio e del Gruppo Comunale P.C., giungano alla famiglia, le nostre piu sentite condoglianze. Gepostet von Protezione civile di Acquasparta am Donnerstag, 17. September 2020

Sconvolta la comunità del comune in provincia di Terni, dove l’uomo lavorava come dipendente comunale e volontario della Protezione Civile. Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social anche quello della Protezione Civile di Acquasparta che sulla propria pagina Facebook ha rivolto le condoglianze alla famiglia della vittima che lascia la moglie e due figlie.

