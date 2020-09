Elena Santarelli è sempre più favolosa: la conduttrice ha postato in rete uno scatto meraviglioso in bikini in cui mette il suo décolleté in primissimo piano.

Elena Santarelli è una conduttrice e showgirl molto seguita e apprezzata dagli italiani. La nativa di Latina raggiunse la popolarità prendendo parte come valletta nel programma televisivo di Amadeus ‘L’eredità’. Dopo la partecipazione al reality show ‘L’isola dei Famosi’, la classe 1981 ha iniziato a condurre il programma ‘Plastik – Ultrabellezza’. Nella sua carriera, Elena ha preso parte anche a film come ‘Vita Smeralda’, ‘Commediasexi’, ‘Baciato dalla fortuna’. La moglie di Bernardo Corradi, poco fa, ha postato in rete una foto meravigliosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eva Henger non fa smettere mai di sognare, costume da vietato ai minori – FOTO

L’incantevole scatto di Elena Santarelli: che décolleté

Elena, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un costume favoloso. Il bikini è striminzito e valorizza il suo splendido décolleté. La Santarelli sfodera un sorriso meraviglioso e raggiante. “I giorni di settembre hanno il calore dell’estate nelle loro ore più centrali, ma nelle sere che si allungano c’è il soffio profetico dell’autunno”: ha scritto la showgirl nella didascalia. Il post ha raccolto in brevissimo tempo 7mila cuoricini e tanti commenti. “Wow che addominali”, “Bellissima”, “La bellezza senza di te è senza valore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giorgia Palmas, il selfie in primo piano conquista i fan: sguardo sexy – FOTO

Visualizza questo post su Instagram #ponza #memories #estateitaliana Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:32 PDT

La Santarelli, in queste settimane estive, ha pubblicato tantissime fotografie in costume che hanno illuminato il mondo dei social: il suo fisico è davvero stupefacente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.