Grande Fratello Vip, bacio saffico tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania. Ieri è andata in onda la seconda puntata e sono entrate le due nuove concorrenti che hanno fatto già notizia

Grande Fratello Vip quest’anno è cominciato davvero con il botto: ha tutte le carte in regola per diventare uno dei preferiti in assoluto delle ultime cinque edizioni. Non è ancora finita la prima settimana e già i vip sono amatissimi dai telespettatori: molto discusso il secondo gruppo che è entrato ieri nella casa, a cui gli altri inquilini e il pubblico deve ancora avere modo per affezionarsi. Sicuramente dopo quanto accaduto ieri tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, il pubblico avrà modo di conoscerli meglio.

Grande Fratello Vip, ieri dopo la puntata è scappato un bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania

Ieri, dopo la puntata, i ragazzi hanno festeggiato il successo alzando un po’ il gomito. Mentre tutti erano fuori in giardino a fumare, Elisabetta e Myriam si sono abbracciate e, per errore o no, è scappato un bacio a stampo tra le due. Twitter è andato immediatamente in tilt, nessuno riusciva a staccarsi dalla diretta e i telespettatori hanno seguito la casa più spiata d’Italia fino alle prime luci dell’alba.

Sicuramente lunedì in puntata si parlerà di quanto accaduto, intanto le due donne sono già amatissime. Myriam per la sua meravigliosa voce con cui ha doppiato tanti personaggi importanti, ed Elisabetta perché è entrata da poche ore e si sta già rivelando una scoperta.