Caterina Balivo, outfit sexy in mezzo al cibo, stupenda – FOTO

Caterina Balivo, outfit sexy in mezzo al cibo, stupenda. La conduttrice RAI ha fatto impazzire tutti con il suo ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha esordito quando era davvero molto giovane e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa, non si è mai fermata. Sicuramente il suo segreto è il fatto di essere una donna molto dinamica, che non si è mai arenata nei programmi che ha condotto, pur avendo amato ogni esperienza. Come nell’ultimo caso, con Vieni da Me.

Caterina Balivo spettacolare nel suo ultimo scatto su Instagram, toglie il fiato

“Vieni da me” era proprio la sua creatura, fatta a sua immagine e sua somiglianza. Nessuno si aspettava che questa conduzione sarebbe durata soltanto un paio d’anni: a fine stagione, Caterina ha comunicato di voler lasciare il programma. Questo ha scatenato subito la curiosità dei suoi fans: che cosa farà adesso? Hanno aspettato tutti la fine dell’estate, e proprio oggi finisce l’estate della conduttrice: ha comunicato su Instagram che questa sarà l’ultima domenica prima di tornare a lavoro. Dunque, cosa farà adesso? Quali sono i suoi progetti?

