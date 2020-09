E’ successo a Brescia. Una donna con demenza senile ha vegliato suo marito senza vita per giorni. Ora la moglie è in ospedale

Una storia commovente: una coppia di anziani, insieme da una vita, lei con demenza senile e lui il suo angelo custode. L’uomo da quando la moglie non stava bene, la aiutava tutti i giorni a a vestirsi e a mangiare, oltre che tenere la casa in ordine. Poi però, il destino ha voluto che lui se ne andasse, lasciando la sua signora in preda al vuoto. La donna per giorni ha vegliato il morto senza avvisare nessuno.

Brescia, una storia che commuove l’intera città