Adriano Celentano e Claudia Mori, qual è il segreto della loro longevità

La coppia Adriano Celentano e Claudia Mori mostrano il segreto della loro longevità: il contatto quotidiano con la natura

Adriano Celentano e Claudia Mori sono da sempre poco esposti al pubblico, la coppia preferisce trascorrere la propria quotidianità nella loro stupenda tenuta, immersa nel verde, tra le bellezza della natura incontaminata. La residenza della coppia infatti è una bellissima villa in Brianza, precisamente a Campesone di Galbiate, in provincia di Lecco. Nonostante qualche anno fa la coppia abbia subito un’incursione nella villa da parte di alcuni malviventi. La villa è davvero magnifica: prima di accedere all’abitazione vi è un lungo viale alberato che conduce poi all‘ingresso.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Celentano-Mori, la villa in Brianza

Nella villa in Brianza – estesa ben 12 ettari – la coppia Celentano-Mori dispone di un grande parco; come si vede infatti dallo scatto rubato – una delle pochissime foto che si hanno della tenuta della coppia, molto attenti a preservare la loro privacy – la villa è immersa nel verde, tantissimi alberi e piante di ogni tipo che circondano tutta la casa. Nella foto non si riesce a scorgere, ma sono tante le attività che si possono compiere all’interno della villa; la tenuta dispone infatti della piscina – ideale per trascorrere i momenti estivi in compagnia – un parco e un campo da tennis.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Secondo diverse fonti infatti – gli amici della coppia – al Molleggiato piace molto il tennis e si concede spesso delle partite, un segreto questo per mantenersi in forma. E usa spesso proprio questo sport per trascorrere del tempo con gli amici e organizzando delle partite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.