Marco Carta in ospedale, fans preoccupati e sotto choc. Il cantante ha gettato nello sconforto i suoi numerosi followers che lo seguono ogni giorno con affetto sui social

“Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo” ha esordito così Marco Carta sul suo profilo Instagram, gettando nel panico i suoi numerosi followers che lo seguono ogni giorno con affetto. Poche parole per annunciare il suo ingresso in ospedale per un controllo, a quanto pare, davvero molto importante. Chi lo segue da tempo ha già capito di cosa sta parlando.

Marco Carta preoccupa i suoi fans con l’ultimo video pubblicato su Instagram: “Fatemi l’in bocca al lupo”

Poco tempo fa il cantante aveva fatto sapere di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa per rimuovere una ciste o un accumulo di grasso. Rassicurò però i suoi fans dicendo che non era niente di grave. Per non parlare di due anni fa, quando ha avuto un malore mentre era su un treno che lo stava portando ad Assisi per un concerto. Da allora i suoi fans sono diventati particolarmente premurosi con lui e protettivi per quanto riguarda la sua salute fisica.

Su Instagram è stato già invaso da tantissimi messaggi di pronta guarigione. “Appena hai notizie facci sapere, per favore. Lo sai che noi siamo qui e siamo preoccupati per te! In bocca al lupo, andrà tutto bene”.