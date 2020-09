Sente dolori allo stomaco, l’incredibile scoperta dei medici

Dolori allo stomaco, l’uomo si rivolge ai medici. Durante l’intervento chirurgico un’incredibile scoperta.

Un uomo di Taiwan lamentava dei fortissimi dolori allo stomaco, si rivolge pertanto ai medici per capirne di più su questo dolore lancinante. Il dolore era avvenuto dopo che l’uomo si fosse addormentato. Sofferente a causa di questi dolori addominali, si reca al Pronto Soccorso. Dagli accertamenti compiuti dai medici dell’Ospedale emerge che l’uomo avesse all’interno un corpo estraneo e questo gli provocava quel fastidio che non accennava assolutamente a plarcarsi. Riscontrata la causa del malessere, i medici sottopongono il paziente ad un intervento mirato alla rimozione del corpo estraneo. Durante l’intervento la scoperta: l’uomo aveva accidentalmente ingerito un apparecchio elettronico, stranamente ancora funzionante.

Dolore allo stomaco, l’incredibile scoperta

Dalla ricostruzione del caso è emerso che il giovane si era addormentato con gli auricolari alle orecchie ma al risveglio ne aveva smarrito una. Impostata allora la ricerca dell’auricolare tramite smartphone, si è reso ben presto conto che il beep emesso dall’auricolare proveniva dalla sua pancia e che pertanto l’aveva ingerito. Ipotesi poi confermata dai medici i quali hanno proceduto ad un intervento chirurgico per rimuovere il corpo estraneo. Il risultato è un auricolare funzionante e – fanno sapere i medici – con il 41% di batteria.

Per fortuna la vicenda non ha avuto conseguenze negative infatti Ben Hsu non ha riportato conseguenze fisiche. Sicuramente starà attento la prossima volta prima di addormentarsi con gli auricolari.

