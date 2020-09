Prima giornata di Serie A, Milan Bologna è la coda del turno iniziale. La partita ha un solo, unico protagonista. È l’eterno Ibrahimovic.

Vittoria facile in Milan Bologna per i padroni di casa, trascinati dal solito, eterno Zlatan Ibrahimovic. Il 39enne svedese decide la partita con una personalissima doppietta. Lo svedese va a segno prima di testa nella parte conclusiva del primo tempo e poi su calcio di rigore ad inizio ripresa. Partita assolutamente sotto controllo da parte della compagine rossonera, nella quale si sono distinti molto bene anche Theo Hernandez, Saelemaekers e Calhanoglu.

Milan Bologna, partita e vittoria nel segno di Ibrahimovic

Eppure l’inizio è del Bologna con un tiro di Soriano deviato da Kjaer. Ma i padroni di casa ben presto salgono in cattedra prendendo in mano le redini del gioco. Proprio Ibra fa sentire il proprio peso nella manovra offensiva. Vivace Calhanoglu al 12′ a tirare, anche in questo caso palla in corner. Il Bologna reagisce con qualche sortita saltuaria, come il tentativo di Dominguez al 22′. Ma è il Milan a creare occasioni su occasioni, prima con Gabbia, poi con Bennacer, prima del gol di Ibrahimovic. L’ex Barcellona segna di testa su magnifico cross dalla sinistra di Theo Hernandez al 35′. Palacio cerca di dare la sveglia ai suoi prima dell’intervallo cercando Orsolini, ma Hernandez anticipa benissimo il proprio avversario.

Bologna coraggioso solo nel finale di match

Nella ripresa pronti via, Orsolini stende Bennacer ed è rigore. Ibrahimovic segna di potenza ed imparabilmente. Gara tutta in discesa, con lo scandinavo che sfiora anche la tripletta calciando però fuori a porta vuota. La prima vera parata di Donnarumma arriva al 79′ con Skov Olsen, anche se il finale è tutto del Bologna, con tre tentativi importanti tra cui un ‘autopalo’ di Ibrahimovic. Espulso per doppia ammonizione Dijks.

Milan Bologna 2-0 tabellino

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer (71′ Duarte), Theo Hernandez; Kessié (76′ Tonali), Bennacer (86′ Krunic); Castillejo (45′ Saelemaekers), Calhanoglu (71′ Brahim Diaz), Rebic; Ibrahimovic.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Maldini, Colombo, Krunic, Paquetà, Laxalt.

All. Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez (56′ Sansone); Orsolini (56′ Olsen), Soriano (80′ Svanberg), Barrow (83′ Vignato); Palacio (Santander).

A disposizione: Da Costa, Denswil, Bani, Mbaye, Pioli, Baldursson, Juwara.

All. Mihajlovic.

MARCATORI: 35′ e 51’rig. Ibrahimovic

AMMONITI: Castillejo, Gabbia (M), Dominguez, Dijks x3, Tomiyasu, Sansone (B)

ESPULSI: Dijks

ARBITRO: La Penna di Roma