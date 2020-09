Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di un centrocampista

La Juventus, secondo le indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna, starebbe nuovamente pensando al centrocampista del Lione Houssem Aouar.

Non solo un attaccante per la Juventus. I dirigenti della società bianconera non starebbero, difatti, sondando il terreno e trattando per acquistare un nuovo attaccante che vada a rimpolpare il reparto offensivo della rosa. Con la difesa al completo, Fabio Paratici&Co. Starebbero valutando anche l’ipotesi di rafforzare ancora il centrocampo, dove durante questa sessione di mercato sono arrivati Arthur e McKennie. Il nome su cui punterebbe la Vecchia Signora è un vecchio pallino della dirigenza: Houssem Aouar del Lione che sarebbe nel mirino di diverse squadre europee.

Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Aouar: sul giocatore anche Real Madrid ed Arsenal

Nelle ultime ore sembra essere tornato di moda in casa Juventus il nome del centrocampista del Lione Houssem Aouar. I dirigenti del club bianconero starebbe valutando nuovamente il profilo del giovane centrocampista. A suggerire l’acquisto, stando a quanto riferito dalla redazione del portale iberico Don Balon, sarebbe stato Cristiano Ronaldo intenzionato a portare a casa un’altra Champions League. Aouar sembra ormai destinato a lasciare il Lione che, dopo l’ottimo cammino in Champions dell’anno scorso eliminando agli ottavi proprio i bianconeri, quest’anno non disputerà le coppe europee. Un’assenza che sembra non essere stata digerita dal talento francese intenzionato a calcare i grandi palchi del panorama calcistico europeo.

La Juventus, nonostante gli arrivi di Arthur e McKennie, potrebbe tornare alla carica per completare un centrocampo stellare. Il problema rimane legato, però, alle richieste del club d’oltralpe che non vuole svendere Aouar, in scadenza nel 2023, e per lasciarlo partire chiede una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Somma ritenuta alta dai bianconeri che, però, potrebbe essere raggiunto anche attraverso contropartite tecniche.

Oltre alle ragioni economiche, però, stando a quanto riferisce Don Balon, la trattativa è complicata per via della concorrenza. Sul talento dell’Under 21 francese sono piombati diversi club europei, su tutti Real Madrid e Arsenal. In vantaggio sarebbero i Gunners che sarebbero pronti a soddisfare le richieste del Lione per portare a Londra il giocatore.

