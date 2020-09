News Benedetta Parodi figli, la nota conduttrice televisiva può vantarsi di avere tre ragazzi che ogni genitore desidererebbe avere.

Per Benedetta Parodi figli e famiglia rappresentano la cosa più preziosa che ci sia. Tante volte lei stessa ne ha parlato sui propri profili social, descrivendo episodi che fanno parte della sua vita privata e domestica.

Lei è sposata da 21 anni con il noto volto di Sky Sport, Fabio Caressa. Il loro matrimonio va avanti in totale felicità e ha portato in dote tre figli. Si tratta di Matilde, Eleonora e Diego. Hanno rispettivamente 18, 15 e 9 anni e presentano tutti dei tratti in comune sia con la mamma che con il papà. Diego in particolare ricorda moltissimo il celebre padre. Per quanto riguarda Benedetta Parodi, coi figli lei ha ammesso di avere sempre assunto un atteggiamento non oppressivo, è un prototipo di madre moderna, che concede fiducia e libertà ai propri ragazzi. Ovviamente nei limiti del dovuto.

Benedetta Parodi figli, come ha cresciuto bene i suoi ragazzi