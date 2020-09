Nicole Minetti in bikini: esagerata e bellissima, toglie il fiato – FOTO

Nicole Minetti in bikini: esagerata e bellissima, toglie il fiato. L’ex politica ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram poco fa

Nicole Minetti ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. I commenti di apprezzamento, quasi tutti provenienti dagli uomini, non tardano certamente ad arrivare. La sua bellezza è senza tempo: guardandola si fatica a credere che siano passati ben dieci anni da quando assunse la carica di Consigliera Regionale Lombarda. Aveva solo 25 anni e già fece impazzire tutti.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Nicole Minetti ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Nel 1985, dopo essersi laureata a Milano in Scienze delle professioni sanitarie, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Ha esordito in televisione nel 2008, come valletta nel programma Scorie. In onda su Rai Due in seconda serata nel programma presentato da Nicola Savino. Poi è approdata in Mediaset, ovvero su Italia 1, dove ha partecipato nel 2009 nel programma Colorado come Hit Model. Nel 2019 poi è diventata Consigliere Regionale in Lombardia, ma ben presto venne indagata per il caso di Ruby Rubacuori con l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione. Venne condannata a 5 anni di reclusione.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

Il processo la condannò appunto a 5 anni, la corte d’Appello poi la ridusse a tre anni. Nel 2019 la condanna definitiva a 2 anni e 10 mesi. Oggi la sua vita è completamente cambiata: si è allontanata dalla televisione e fa tutt’altro.