Levante sensuale davanti allo specchio incanta i fan,che bellezza – FOTO

Levante, sublime come sempre viene immortalata in uno scatto e condiviso sul suo profilo Instagram. La sua bellezza sofisticata colpisce i fan.

Di tre quarti, a letto. Uno specchio che riflette la sua bellezza ed un rossetto dalle tonalità nude tra le mani intenta a scrivere: “E per quanto una bugia sia affascinante, ho sempre trovato bellezza nella verità” una frase certamente d’effetto e condivisibile quella riportata da Levante sul suo ultimo post Instagram. La cantante 33enne originaria di Caltagirone – Catania – incanta con la sua bellezza sofisticata e di classe e questo scatto ne è la prova: capelli raccolti, indossa una canottiera dalle tonalità del beige che si abbina perfettamente alla sua pelle scura. Il viso poco truccato evidenzia lo sguardo seducente intenta a scrivere col rossetto la frase sullo specchio. La foto si rivela un successo.

LEGGI ANCHE –> Caroline Receveur | da ‘Ballando con le Stelle’ alla seduzione | FOTO

Levante presenta la sua “Vertigine”

Periodo impegnativo per la bella Levante, pochi giorni fa è infatti uscito il singolo – Vertigine – ed è già un successo. Il brano inoltre è stato inserito come colonna sonora della terza stagione di Baby, la serie TV firmata Netflix uscita lo scorso 16 settembre. La canzone arriva dopo “Sirene”, brano trasmesso dalle radio da luglio. Baby è la serie TV liberamente ispirato ad un caso di cronaca di anni fa: le baby squillo dei Parioli, Roma.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli nuda e distesa sul divano | Instagram in tilt | FOTO

Levante ha ammesso in più occasioni di aver scritto Sirene solo dopo il lockdown in quanto per la cantante quei mesi hanno provocato – come lo definisce lei stessa – uno stop creativo. Ma Sirene è uscita così, senza aver programmato un brano per l’estate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.