Lucilla Agosti bella in spiaggia e delle gambe che fanno perdere il fiato – FOTO

Una vita radiofonica e artistica per la bellissima Lucilla Agosti, immortalata ai piedi del mare con un outfit a mezzo busto: fan in delirio

Non tutti conoscono le doti di Lucilla Agosti, l’attrice e opinionista radiofonica di successo che ha costruito la sua carriera attorno a personaggi noti dello spettacolo. Figlia di uno specialista radiologo, non segue le orme del padre, ma preferisce forgiarsi in qualità di attrice di commedie.

Il suo primo successo mediatico porta la firma della pellicola cinematografica La Strana Coppia, ma le sue spiccate doti radiofoniche l’avvicinano ben presto alle emittenti radio televisive come Rete A.

E’ proprio da qui che nasce una stella predestinata a spiccare il volo, in qualità di amante della musica. Conduce dapprima “Azzurro”, poi appare nel programma All Music prima del definitivo salto di qualità nel campo della moda. Un mix di ruoli inediti che sposano alla perfezione la mondanità attuale, alla ricerca di personaggi noti, dal cuore debole per la musica e il teatro in generale.

Anche qui Lucilla viene promossa a pieni voti e selezionata per far parte di un cast di puro divertimento. Parliamo del talk show “Buona La Prima”, condotto in prima linea da Ale e Franz, nel lontano 2007.

L’anno dopo il salto di categoria tra i professionisti di Rai Uno, grazie alle apparizioni in pubblico, in qualità di accompagnatrice di Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2008. Il lavoro al fianco di Teo Mammuccari, in qualità di conduttrice del Festivalbar completano i fasti una carriera in crescendo, costellata da tanti successi.

Oggi Lucilla Agosti, al pari di altre colleghe del web è diventata una star blogger dei social network, che ha fatto già innamorare oltre 100 mila follower tra uno scatto alla moda e l’altro.

La foto in riva al mare rappresenta un momento di meritatissimo relax per lei, dopo una giornata di sole “…che se ne va e ti viene freddo”. Così Lucilla cerca intorno a sè l’apporto caloroso dei fan, con la felpa indosso e quelle gambe liscie e “sentimentali”, da far perdere il fiato a tutti gli appassionati di bellezza naturale, che hanno imparato a conoscerla dentro e fuori.

