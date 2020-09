Tra Sara Affi Fella e Nicola Panico non sembra affatto correre buon sangue. Fonti interne a ‘Uomini e Donne’ parlano di querela da parte di lei.

Si ritorna a parlare di Sara Affi Fella. La ex tronista di ‘Uomini e Donne’, protagonista di uno scandalo che alla fine ne aveva danneggiato l’immagine, ha saputo poi tirarsene fuori. Piano piano nel tempo la bella molisana originaria di Sesto Campano, in provincia di Isernia, è riuscita a ricostruire quel che aveva coltivato in passato, anche grazie a ‘Temptation Island’.

A quei tempi Sara Affi Fella partecipò al noto dating show di Canale 5 in coppia con il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Ed ora assistiamo proprio ad uno scontro tra i due, a seguito del quale la ragazza ha annunciato di avere intenzione di adire le vie legali. Gioia, noto personaggio di ‘Uomini e Donne’, rivela di avere saputo in confidenza proprio dalla Affi Fella che quest’ultima ha dato mandato ad un ufficio legale per tutelare l’immagine sua e della sua famiglia. Questo in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Panico. “Ora non può parlare, quando potrà renderà tutti partecipi di quanto successo”.

Sara Affi Fella, sembra proprio che con Nicola Panico si andrà in tribunale