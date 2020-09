La bella Aurora Ramazzotti è sempre graziosa ed elegante, anche nei momenti nei quali l’eleganza non è richiesta, come durante il moto.

Visualizza questo post su Instagram Che aspetti a stringermi tra le tua braccia amore mio? 💕 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 20 Set 2020 alle ore 7:17 PDT

Lei è una delle più importanti figlie d’arte che ci siano in Italia. Ma ci ha sempre tenuto a rivendicare la propria indipendenza da quelli che sono i suoi illustri genitori. Parliamo ovviamente di Aurora Ramazzotti, che nel corso degli anni ha saputo imporsi con il carisma e la carica delle quali è dotata.

Sempre bella d’aspetto, sempre sagace, ironica nei confronti del mondo ed anche di sé stessa, la giovane ama interloquire con la propria fanbase. A volte si parla anche di argomenti importanti, come quando lei, appena tornata dalla sua vacanza in Spagna il mese scorso, aveva consigliato a tutti gli altri che dovevano tornare in Italia dall’estero a sottoporsi a controlli per via della situazione legata all’epidemia di Coronavirus. “La protezione di sé stessi e degli altri è importante”.

Aurora Ramazzotti, che allenamento speciale

Lei è molto molto felice in questo momento della sua vita. Gli impegni professionali non mancano, tra una sortita in radio ed un’altra in tv. Anche su Instagram ormai la ragazza è diventata una figura influente e può vantare un notevole seguito in Italia. E poi c’è l’amore. Le cose procedono a gonfie vele con il suo fidanzato Goffredo Cerza.

Visualizza questo post su Instagram Sul tetto come @sabamiao 🌸🌙 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 30 Ago 2020 alle ore 11:25 PDT

I giovani fanno coppia fissa da diverso tempo e c’è proprio tutto per potere sperare in un matrimonio, magari anche fra non molto. L’intesa tra i due è assolutamente al massimo ed insieme Aurora e Goffredo formano una coppia bellissima.

