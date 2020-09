Ludmilla Radchenko bellissima, panorama mozzafiato – FOTO

Ludmilla Radchenko, la bellissima modella e conduttrice russa, in uno scatto che fa impazzire i suoi fan: lei è bellissima come sempre, panorama mozzafiato.

Magnifica, sexy, poliedrica…questi sono gli aggettivi utili per descrivere Ludmilla Radchenko, la modella 41enne russa che da anni ormai vive in Italia. Proprio in Italia Ludmilla infatti ha costruito la sua famiglia; la bellissima russa è infatti sposata con Matteo Viviani – uno dei volti storici del programma in onda su Italia Uno, Le Iene – e mamma di Eva e Nikita. Non solo modella, Ludmilla è soprattutto un’artista affermata. In questa ultima foto che postato sul social, la modella russa è bellissima. Nonostante il viso sia nascosto da occhiali scuri dalle forme geometriche che si adattano perfettamente al suo viso e da un cappello nero dallo stile alternativo, Ludmilla è felice e soddisfatta, il perché lo scrive la stessa: Consegna avvenuta in prima persona!. La foto è stata scattata in un palazzo panoramico a Montecarlo e secondo quanto si legge dagli hashtag inseriti, avrà preparato su commissione un bel ritratto in occasione di un compleanno, vedendo lo stile della Radchenko basta poco per capire che il regalo sarà assolutamente gradito.

Ludmilla Radchenko, dagli esordi ad oggi

Esordito come modella e notata nei concorsi di bellezza, la bellissima Ludmilla è arrivata in Italia nei primi anni 2000 e partecipa a diversi programmi Tv e messaggi promozionali. Ma la sua partecipazione a Passaparola come letterina l’ha consacrata come personaggio televisivo, da quella partecipazione infatti sono derivate diverse conduzioni fino a quando nel 2007 non decide di riprendere una delle sue passioni: l’arte. Un percorso che le ha dato numerose soddisfazioni, Ludmilla infatti ha un suo studio d’arte ed una galleria a Milano. Il suo stile rievoca la Pop Art di Andy Wahrol.

Sul suo profilo Instagram è possibile scorgere alcune delle sue creazioni. Inoltre, è possibile curiosare virtualmente la sua galleria d’arte. Basta un semplice click per catapultarsi nel mondo meraviglioso dell’arte.

